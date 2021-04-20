Ispanaklı kıymalı börek tarifi
İftarda veya sahurda damak tadınızı şenlendirecek enfes bir ıspanaklı börek hazırlamaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz... O zaman hemen tarifimizi uygulamaya geçebilirsiniz.
20 Nisan 2021, Salı 13:58 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
1 kg ıspanak 250 gram kıyma
3 yumurta 2 patates 1 bardak rendelenmiş kaşar Yarım bağ yeşil soğan Yarım bağ maydanoz Tuz, kırmızıbiber ve karabiber 1 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Yıkanmış ıspanaklar kaynar suya atılır, 30 saniye sonra çıkarılıp, soğuk suya atılır. Daha sonra suları iyice sıkılan ıspanaklar küçük küçük doğranır. Ayrı bir tencerede kıymanın önce suyu çektirilir sonra üzerine biraz karabiber eklenir. Patatesler yarı haşlanır ve rendelenir. Doğranan ıspanağın içine pişmiş kıyma ve rendelenmiş patates eklenir. Daha sonra tüm malzemeler çiğden doğranır, yumurtalar üzerine kırılır ve iyice karıştırılır. Fırın tepsisi yağlanır ve unlanır. Karışım tepsiye dökülür. 200 derece fırında 30 dakika pişirilir. 30 dakika sonra fırından çıkarılır ve üzerine rendelenmiş kaşar ilave edilir. Tekrar fırınlanır, kaşar kızarınca börek fırından çıkarılır.