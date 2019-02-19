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İstanbul'a kar geliyor (İstanbul 5 günlük hava durumu)

İstanbul'da bahar seviyesinde seyreden sıcaklıklar perşembe gününden itibaren düşecek. Hafta sonu ise özellikle cumartesi günü kent genelinde kar yağışı bekleniyor. İşte 5 günlük hava tahmini...

19 Şubat 2019, Salı 14:34
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İstanbul'a kar geliyor (İstanbul 5 günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN DÜŞECEK

Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek. Cuma günü yağmur başlıyor.

YERLER TUTABİLİR

Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesiliyor.

İşte 5 günlük hava tahmini:

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