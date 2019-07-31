İstanbul’da yaklaşık 3 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa’da bir binadan gelen kötü koku nedeniyle rahatsız olan çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Çevrede inceleme yapan ekipler, depo olarak kullanılan söz konusu adreste kaçak nargile tütünü üretildiğini tespit etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, depoya operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

Sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan merdiven altı imalathanede inceleme yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 1 milyon lira olan toplam 3 ton nargile tütünüyle birlikte üretimde kullanılan çok sayıda renklendirici, aroma, tütünlerin hazırlanmasında kullanılan karma makinesi, paketleme makinesi ve Türkiye’de ticareti yasak olan bir markanın ambalajlarına el koydu.

Operasyonda, 1’i Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA-İHA