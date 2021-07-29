İşverene işçi başına her ay 75 lira

Kararı içeren ve ‘torba yasa’ olarak da tabir edilen kanun, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işverene çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Asgari ücret desteğinde sektör ayrımı yapılmayacak.

1.4 MİLYON İŞLETME

Toplamda 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülüyor. Bu desteğin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Tüm işyerlerini kapsayacak destek için başvuruya ise gerek bulunmuyor. Kanun ayrıca karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazını da 30 Nisan 2021’e kadar durduruyor. Bu kapsamda toplam 13 milyar liralık borç, 2’şer ay arayla 15 eşit taksitte ödenebilecek.