Yeni sistemde, bir yolcu 2 yaşından küçük bir çocukla birlikte seyahat ediyorsa koltuğunun üzerinde bir "çocuk" sembolü görülüyor.

Bir yolcu, bu şekilde "13 saatlik bir yolculuk boyunca ağlamayı planlayan bebeklerin uçağın neresinde olduğunu bilebileceğini" söyledi.

Ancak Twitter'daki bazı yorumlarda söz konusu yolcuya daha hoşgörülü olması çağrısı yapılırken, bazıları da sorunun gürültüyü kesen kulaklıklarla kolayca çözülebileceğini vurguladı

Japon Hava Yolları'nın internet sitesinde, sembolün "diğer yolcuların bir çocuğun orada oturabileceğini bildirdiği" söyleniyor, ancak sembolün garantili olmadığı, bilet bir üçüncü taraf üzerinden alınmış ya da uçak son dakikada değişmişse görülemeyebileceği belirtiliyor.

Flyingwithababy.com adlı internet sitesine göre en aile dostu hava yolu şirkedi Etihad. Emirates ve Gulf Air de sitede iyi puan alan şirketlerden.

BBC TÜRKÇE