Dünya Japonya'da suç işleme oranı son yılların en düşük seviyesinde

Japonya'da suç işleme oranı son yılların en düşük seviyesinde

Dünya

Japonya'da suç işleme oranı son yılların en düşük seviyesinde

Japonya'da suç işleme oranı İkinci Dünya Savaşı sonrası en düşük seviyeye indi. Bir önceki yıla göre yüzde 17,9 düştü.

05 Şubat 2021, Cuma 10:02 Son Güncelleme:
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Japonya'da Ulusal Polis Ajansınca (NPA) açıklanan verilere göre, ülke geneli geçen yıl 614 bin 303 suç işlendi. Bu oran, önceki yıla kıyasla yüzde 17,9 düştü. Son 6 yıldır sürekli düşen ülke geneli suç işleme oranı, son 75 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Verilere göre kapkaç dahil sokak suçları önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 199 bin 282’ye, cinayetler de yüzde 9,7 azalışla 8 bin 934’e düştü. Siber suçlar 2020’de önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 9 bin 911’e çıktı. İnternet yoluyla şüpheli bağlantı teşebbüsleri de yüzde 55 artış gösterdi.

Kyodo ajansının haberine göre NPA yetkilisi, "Toplumda yeni normalin yaygınlaşması gibi değişiklikler, gelecekteki suç durumuna etkisini sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu. NPA yetkilisi, buna rağmen kayıtlara geçmeyen istismar, aile içi şiddet ve taciz vakalarının artabileceğini belirtti. Suç işleme oranının geçen yıl büyük ölçüde düşmesinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında halkın evde daha fazla vakit geçirmesinin etkili olduğu kaydedildi.

İnternet kaynaklı suç işleme oranının yükselmesinde ise aynı dönemde artan evden çalışma ile evde internete bağlı elektronik cihazlarının sayısının giderek çoğalması etken gösterildi.

AA


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