JÖH birlikleri ve komandolar Suriye sınırında!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti

13 Aralık 2018, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
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JÖH birlikleri ve komandolar Suriye sınırında!

Türkiye’deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay’a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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