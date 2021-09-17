Kalbe giden damarlar neden tıkanır?

“Bu mahşerin 5 atlısından kaç tane varsa sizin de o kadar riskiniz yükselir. Ne kadarını kontrol altında tutarsanız damarlarınızın tıkanma olasılığı o kadar azalır.” diyen Prof. Dr. Şevket Görgülü konu hakkında bilgi verdi.

DAMAR TIKANMALARI HANGİ YAKINMALARA YOL AÇAR?

Şeker hastalığınız varsa hiç şikâyetiniz olmayabilir. Ama %90 hastada yürürken, hızlı yürürken, dolu mideyle yürürken, rampa çıkarken, merdiven çıkarken, göğüste yanma, baskı, ağırlık hissi, boğaza ve kola yayılabilen dinlenmekle geçen şikâyet olur.

KALP DAMAR TIKANMALARI OLAN HASTALARA NASIL TANI KONULUR?

Hastaların mevcut durumları ve şikayetlerine göre efor testi, kalp sintigrafisi gibi testlerin bozuk çıkması şüphe uyandırır. Ama asıl tanı anjiyografi yöntemiyle konur.

KALP DAMAR TIKANIKLIKLARI TEDAVİ EDİLMEZSE YA DA TEDAVİ ERTELENİRSE NELER OLABİLİR?

Damar tıkanıklığı tedavi edilmez is, kalp krizi, ani ölüm, kalp yetersizliği gibi istemediğimiz durumlara sebebiyet verebilir.

DAMAR TIKANIKLIKLARI TEDAVİ YÖNTEMLERİNDE GEÇTİĞİMİZ YILLAR İÇİNDE HANGİ GELİŞMELER OLDU?

En büyük gelişme artık damar tıkanıklıklarında %99 hastada ameliyata gerek kalmadan sentle sorunu çözme imkânı. Yani ameliyatla tedaviler artık yavaş yavaş tarih oluyor.

EL BİLEĞİNDEN ANJİYO YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

El bileğinden anjiyo artık sıklıkla uygulanıyor. Sadece kalp damar tıkanıklıkları değil bütün damar tıkanıklıklarını açarken el bileği atar damarı kullanılır. Böylece hasta işlemden sonra hemen ayağa kalkabilir. Kasık damarı kullanıldığında 6-12 saat hasta yatmak zorunda kalıyor ve bütün tuvalet ihtiyaçlarını burada gidermek zorunda kalıyor. Oysaki el bileğinden yapılan anjiyo ve girişim işlemlerinde hasta tuvalete yürüyerek rahatça gidebilir.





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