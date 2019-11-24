Newscientist’in haberine göre, Yale School of Medicine’dan Gerald Shulman’ın geliştirdiği ve şu anda test aşamasında bulunan bir ilacın primatlarda karaciğerdeki yağlanmayı tersine çevirdiği ve kandaki kolesterol gibi yağlı maddelerin seviyesini düşürdüğü açıklandı.

Karaciğer yağlanması günümüzde üç insandan birinde görülüyor ve gerekli önlemler alınmazsa Tip 2 şeker hastalığına ve kalp, böbrek hastalıklarına neden olabiliyor.

İlacı geliştiren, Yale School of Medicine’dan Gerald Shulman “karaciğer yağlanmasının diyabetin temel nedeni olduğunu düşünüyorum” diyor.

CRMP adındaki bu ilaç karaciğerin normalden çok enerji harcamasına neden oluyor. Hücrelerde enerji mitokondrilerde üretiliyor. Mitokondriden protonlar çıkarken moleküler türbinleri çeviriyor ve enerji açısından zengin bir molekül olan ATP üretiliyor. CRMP protonların mitokondriden ATP üretmeden çıkmasını sağlıyor. Bu biraz bir hidroelektrik santralin tahliye kapaklarını açmaya benziyor. Su yine geçiyor, ancak elektrik üretilmiyor. Enerji üretilmiyor ancak kaybolan enerji atık ısıya dönüşüyor.

1930’lularda zayıflamak için kullanılan dinitrophenol da aynı mekanizma ile çalışıyordu. Ölüme kadar giden yan etkileri olduğu için yasaklandı.

CRMP tüm vücudu değil, sadece karaciğer hücrelerini etkiliyor. Az sayıda sinomolgus ve rhesus makak maymunu üzerinde yapılan testler ilacın güvenli ve etkili olduğunu etkili olduğunu gösterdi. Hayvanlar hiç kilo vermediler. Zaten bu ilacın amacı da bu. Bir kilo kaybettirici çözüm olarak kullanılması istenmiyor. Shulman, farelerde yapılan başka bir testin de yayınlanmamış sonuçlarına göre bu ilacın kandaki kolesterol ve trigliserit seviyesini düşürerek kalp hastalığı riskini azaltabileceğini de öne sürüyor.

Shulman, Dinitrophenol ile CRMP’yi daha fazla hayvan üzerinde test etmek ve ancak emin olduktan sonra insanlar üzerinde test etmeyi planlıyor.



