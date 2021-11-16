Futbol Karadağ milli takımında koronavirüs vakaları

Karadağ milli takımında koronavirüs vakaları

Futbol

Karadağ milli takımında koronavirüs vakaları

Karadağ bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi virüs vakasıyla sarsıldı. Karadağ Futbol Federasyonu, futbolcu Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Djurdjevic Hollanda maçına ilk 11 başlamıştı.

16 Kasım 2021, Salı 16:50 Son Güncelleme:
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Karadağ Futbol Federasyonu, Hollanda maçında ilk 11'de olan forvetleri Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Karadağ'da koronavirüs testi pozitif olan futbolcular

  • Adam Marusic
  • Stefan Jovetic
  • Uros Djurdjevic

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