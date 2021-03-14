Ekonomi Karadeniz'de hamsi 25 liradan satılmaya başladı

Karadeniz'de hamsi 25 liradan satılmaya başladı

Ekonomi

Karadeniz'de hamsi 25 liradan satılmaya başladı

Samsun'da, hafta sonu denize açılan balıkçıların ağlarına hamsi sürüleri takıldı. Bir süredir yeterince avlanamayan hamsi teniden 25 liradan satılmaya başladı.

14 Mart 2021, Pazar 18:00 Son Güncelleme:
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Samsun’da hafta sonu denize açılan balıkçıların ağlarına hamsi sürüleri takıldı. Yaklaşık bir aydır buzhanelerdeki stok hamsileri satan balıkçılar, yeniden hamsi avıyla sürpriz yaşadı. Tezgahları da şenlendiren hamsi, baş köşede yerini aldı. Balık almaya gelen vatandaşlar ise taze yerli hamsisi görünce kilo kilo aldı. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasında da hizmet veren balıkçı tezgahlarında; hamsi, mezgit ve barbunun kilosu 25 lira, levrek, çipura ve somonun kilosu ise 45-50 liradan satışa sunuluyor.

‘HAMSİ BİZE SÜRPRİZ YAPTI’

Bu hafta balık çeşitliğinin arttığını ifade eden balıkçı Uğur Kırbaş, “Sezon sonuna gelmemize rağmen balık çeşitliliğimiz fazla hatta bugün hamsi bile çıktı. Fiyatlarımız da normal, hamsi, mezgit ve barbun 25 lira, levrek, çipura ve somonun kilosu ise 45-50 lira arasında değişiyor. Halkımızın ihtiyacını karşıladığımız için her gün açığız, talep bir hayli fazla. Kısıtlama olmasına rağmen hafta içine göre daha yoğun satış yapıyoruz. Şu an en çok hamsi, mezgit, barbun satıyoruz. Zaten hamsi de bugün bize sürpriz yaptı, buzhane hamsisi satıyorduk, bugün yerli hamsi çıktı” dedi.


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