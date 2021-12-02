Kasım ayı ihracatında rekor!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,6 düşüşle 39,2 milyar dolar oldu. Kasım ayında dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat Ocak-Kasım döneminde 242.3 milyar dolar oldu. Kasım ayı ithalatı yüzde 26,7 artışla 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kilogram bazında ihracat kıymeti Kasım ayında yüzde 16.7 oranında artış gösterdi.

"YATIRIMLAR TÜRKİYE'YE KAYDIRILDI"

Bu sonuçlar ülkemizin konum ve rekabetçiliğiyle her alanda ön plana çıktığını göstermektedir. Türkiye avantajıyla güçlü ve güvenilir tedarikçi olarak yeni iş modellerine kucak açmaktadır.

Yabancı yatırımcı finans ve inovasyona kadar birçok yatırımını Türkiye'ye kaydırmıştır. Küresel ekonomideki işleyişin bozulduğu dönemde Türkiye bir cazibe merkezi olduğunun göstergesidir.

Markalaşma potansiyeli yüksek firmalara yüzde 50 teşvik sağladık. Katma değerli üretim ile fazla veren bir ülke hedefine emin adımlarla ilerlediğimizi vurgulamak istiyorum. Temel hedefimiz ihracat kültürünü tabana yaymaktır.