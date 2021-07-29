Kaybetmek aslında kazanmak olabilir mi?

ÇOCUKLARINIZA GÜVENIN!

Çocukların yaş düzeylerine bağlı olarak zorlanmalarına fırsat tanıyıp, onların yerine sorun çözmeye çalışmayın. Karşılaşılan her problem, onların çözüm yolu bulması adına bir fırsat olma özelliğini taşır. Çocuğunuzun problem çözmesi için zaman tanımak, zorlandığı noktalarda hemen müdahale etmemek sebat becerisinin gelişmesi için kritik öneme sahiptir.

KITAPLARIN GÜCÜNDEN YARARLANIN

Bazen istenilen sonuçlara tek seferde ulaşılamayabilir. İstenilen sonuca ulaşabilmek adına farklı yollar denemek gerektiğini ve çözüme ulaşıldığında sebat etmenin başarılarındaki önemini bir sohbet konusu yapabilirsiniz. Pes etmeden, önemli zorlukların üstesinden gelen kitap kahramanları sohbetlerinize eşlik edebilir.

ÇOCUĞUNUZU GERÇEKTEN TANIYOR MUSUNUZ?

Bir alanda sebat etme becerisi geliştirmek için, çocukların o alana ilgi duyması oldukça önemlidir. İlgi duymadığı bir alanda başarısızlık yaşayan bir çocuk daha kolay pes edebilir. Bu nedenle çocuklarımızın gerçekten hangi alana ilgi duyduğunu ve yetenekli olduğunu gözlemlemek gerekir.

ELINDEN GELENIN EN IYISINI YAPTIN!

Ebeveynler olarak başarının bir anda var olmadığını ve çabalarla ulaşılan bir sonuç olduğunu unutmayalım. Çocuklar ile gerçekleşen sohbetlerimizde, onların ulaştıkları sonuçtan çok deneme cesaretlerine ve süreçte harcadıkları çabaya vurgu yapalım.