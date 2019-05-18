Kıdem tazminatı, yeni sisteme geçilmesi, işçilerin hak kaybı olmaması, işverenlerin ise maliyetlerinin düşürülmesi denklemiyle çalışma hayatının değişmeyen gündemi olmaya devam ediyor. Peki, Kıdem tazminatı fonu nedir? Kıdem nasıl hesaplanıyor? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Hükümetin Yeni Ekonomi Programı'nda da yer alan kıdem tazminatı, yaklaşık 14 milyon sigortalı çalışan ile binlerce işvereni doğrudan ilgilendiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" kapsamında açıkladığı fon sistemiyle kıdem tazminatı, çalışma hayatının gündemine tekrar geldi.

Yaklaşık 15 yıldır çeşitli dönemlerde masaya yatırılan kıdem tazminatında, Avusturya başta olmak üzere çeşitli modeller gündeme getirilmiş fakat sosyal tarafların görüş farklılıkları nedeniyle uzlaşma sağlanamamış ve mevcut sisteme devam edilmişti.

Hükümetin Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan ve Bakan Albayrak'ın yeni bir sistem açıklamasıyla yeniden başlayan kıdem tazminatı tartışmaları, hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin gelecek günlerde bir araya geleceği toplantıyla farklı bir boyuta taşınacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu toplantıda, görüş ve taleplerin paylaşılıp taraflar arasında mutabakatın sağlanması hedeflenecek.

'Yapısal Dönüşüm Adımları' kapsamında yeni kıdem tazminatı sistemi açıklamasının ardından konuyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Yeni sistemi güçlendirmek için teşvik mekanizmaları devreye girecek.

İşverenden yapılacak kesintiler bireysel emeklilik sistemi ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak. İşsizlik Fonu kesintisinin azaltılması seçeneklerin başında yer alıyor. Böylece işveren de devlet desteğiyle emeklilik finansmanına dahil edilmiş olacak.

DEVLET KATKISI OLACAK

Hükümet, kıdemde çalışan haklarında hiçbir kayba neden olmayacak, işçi ve işveren kesimini rahatlatacak formül ortaya koyacak. Sistemle 1 yıl çalışmaya karşılık 1 aylık brüt ücret tutarındaki tazminat miktarı fonla azalmayacak.

Bugün 30 günlük brüt ücrete karşılık gelen 8.3'lük oranın; işveren payının yanı sıra devlet katkısı, İşsizlik Fonu'ndan yapılacak destekle korunması öngörülüyor. Yeni sistemde kaç yıl süreyle fonda biriken paraya dokunulmayacağı, en önemli başlıklarından olacak.

Hükümet, işçi ve işveren kesimine 4 başlıkta güvence verecek: İşçi hak kaybına uğramayacak, işverene ilave yük getirmeyecek, tahsilat sorunu yaşanmayacak, sürdürülebilir yapı olacak. (

Kıdem tazminatı çalışılan her yıl için bir brüt maaş olarak ödeniyor. Bu ödemeden sadece Damga Vergisi kesilebiliyor. 1 yıldan fazla süreler eğer yıla tamamlanmıyorsa, örneğin 3 yıl 8 ay çalışıldıysa bu 8 ay da hesaplanarak ödeniyor. Birçok işyeri gerçek maaş yerine bordrolara asgari ücret yazıyor ve SGK’ya bunun üzerinden prim ödüyor. Bu yüzden işçi daha az tazminat almak zorunda kalıyor.

MUTLAKA SAKLAYIN

Maaşlar düşükten gösteriliyorsa, bordroda gerçek maaşınız yoksa aldığınız fazla parayı gösterir belgeleri mutlaka saklayın. Bu belgelerle işten ayrıldıktan sonra önce arabulucuya başvurup tazminatınızı artırabilir ve gerçek maaşınız üzerinden alabilirsiniz. Tazminatı artıran bir diğer konu ise devamlılık arz eden ek ödemeler.

TOPLAMDA RAKAM BÜYÜK

Örneğin; bir çalışanın brüt maaşı 3 bin lira. Bu çalışan her ay 800 lira da prim alıyorsa, 10 yıl sonunda alacağı tazminat 30 bin lira değil 38 bin lira olacak. Bu hakkını kullanmasa bu işçi 8 bin lira daha az tazminat alabilir.

NELER DAHİL EDİLEMEZ?

☛ Yıllık izin ücreti

☛ Evlenme yardımı

☛ Hafta tatil ücreti

☛ Bayram harçlığı

☛ Hastalık yardımı

☛ Genel tatil ücreti

☛ Doğum yardımı

☛ Ölüm yardımı

☛ İzin harçlığı

☛ Seyahat primleri

☛ Devamlılık göstermeyen primler

☛ Fazla çalışma ücreti

☛ İş arama yardımı

☛ Harcırah (Yolluk),

☛ Bir defalık verilen ikramiyeler.

DEVAMLILIĞI OLAN ÖDEMELER TAZMİNATI ARTIRIR

✔ Yemek yardımı

✔ Ramazan kolisi

✔ Gıda yardım

✔ Yakacak yardımı

✔ Eğitim yardımı

✔ Konut yardımı

✔ Giyecek yardımı

✔ Erzak yardımı

✔ Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli

✔ Unvan tazminatı

✔ Aile yardımı

✔ Çocuk zammı

✔ Temettü

✔ Havlu ve sabun yardımı

✔ Taşıt yardımı

✔ Yıpranma tazminatı

✔ Nitelik zammı

✔ Özel sağlık sigortası

✔ Özel hayat sigortası

✔ Mali sorumluluk tazminatı

✔ Bayram harçlığı

✔ Lojman tahsisi

✔ Aydınlatma, yakıt, su bedeli

✔ Teşvik primi

✔ Devamlı ödenen primler.