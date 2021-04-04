Sultangazi’de kiloları nedeniyle arkadaşları dalga geçince henüz ilkokul 3’ncü sınıftayken okulu bırakan ve kilosu 120’ye kadar çıkan 16 yaşındaki Serap Toraman, pandemi döneminde yaptığı diyetle fazla kilolarından kurtuldu. 1 yılda 60 kiloya kadar düşerek, ideal kilosuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Toraman, "Öğrencilik dönemimde dalga konusu olmamdan dolayı psikolojim de iyi değildi. Ama şimdi özgüvenim yerimde ve okuluma başlayacağım" dedi.

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Serap Toraman, "Daha önce benim gibi kilolu olanlar umutlarını kaybetmesinler. Sağlıkları için kilo versinler. ’Ben kilo vermeyelim’ derseniz mutlaka kilo verirsiniz. ’Ben yapamam’ demeyin. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz" diye konuştu.

Sultangazi’de yaşayan 16 yaşındaki Serap Toraman, aşırı kilolarından dolayı arkadaşları kendisiyle dalga geçince ilkokul 3’ncü sınıfta okulu bıraktı. Eve kapanarak, özgüvenini yitiren Toraman, zamanla 120 kiloya ulaştı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Toraman geçen yıl diyet yapmaya karar verdi. Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren kendine diyet uygulayan Toraman, 120 kilodan 60 kiloya kadar düştü.

"BEN YAPTIM SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ"

Kilo verdikçe sosyal hayatının değiştiğini belirten Toraman, "Tatlıyı, ekmek yemeyi bıraktım. Daha önce kahvaltıda kola tüketiyordum, bu içeceği bıraktım. Sağlıklı beslenmeye başladım. Spor yaptım. Tamamen sebzelerle beslendim. Bu süreçte hiçbir şekilde diyetisyen yardımı almadım. Tamamen kendi imkanlarımla kilo vermeye başladım. Zaman içerisinde zayıflamaya başlayınca hareketlerim de rahatlamalar yaşamaya başladım. Zayıflayınca arkadaş ortamıma daha rahatça girebildim. Özgüvenim yerine geldi. Kilo verdikçe hem sosyal hayatım gelişti hem de arkadaşlarımla buluşup istediğim yere gidebiliyorum. Artık bir mağazaya gittiğimde istediğim kıyafeti bulabiliyor ve giyebiliyorum. Daha önce benim gibi kilolu olanlar umutlarını kaybetmesinler. Sağlıkları için kilo versinler. ’Ben kilo vermeyelim’ derseniz mutlaka kilo verirsiniz. ’Ben yapamam’ demeyin. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz" diye konuştu.

"MUCİZE GİBİ BİR ŞEY OLDU"

Babası Halil Toraman ise, 1 sene içerisinde bir mucize yaşandığını belirterek, "Kızım daha önce kendini insan gibi görmüyordu. Çünkü, morali bozuktu, psikolojik olarak sürekli bir yıkım yaşıyordu. Kilolarından dolayı arkadaşlarının kendisi ile dalga geçmesinden dolayı kendini insanlardan uzak tutuyordu. Kilo verdikten sonra ise kendini artık insan gibi görmeye başladı. Pandemi sürecinde çocuğuma bir şey oldu. Kendi kendine bir karar verdi ve diyete girdi. Bunu da başardı. 1 sene içerisinde mucize gibi bir şey oldu. Kendi kendine bir diyet programı uyguladı. Ben de kendisine tam destek verdim. Ben de şimdi ona baktığım zaman gözlerime inanamıyorum" şeklinde konuştu.

"KIZIMIN ESKİ KIYAFETLERİNİ BEN GİYİYORUM"

Kızının eski kıyafetlerini kendisinin giydiğini belirten anne Gülcan Toraman da, "Ben kızımla gurur duyuyorum. Daha önce giyinemiyor, hep ağlıyordu. Arkadaşlarının yanına gidemiyordu. Kızım bir karar verdi ve başardı. Şu anda kızımın evde bulunan eski kıyafetlerini ben giyiyorum" ifadelerini kullandı.



