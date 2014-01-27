'Kısırlığı önlemek için ergenlik iyi takip edilmeli'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fuat Demirci, ergenlik döneminde görülen bazı belirtilerin, ileride kısırlık riskini arttırabileceğini söyledi.

Ergenlik takibi yapılmalı

Ergenlik çağının bu açıdan iyi takip edilmesi gerektiğini, bu konuda ailelere büyük görev düştüğünü vurgulayan Demirci, şöyle konuştu:

"Kız çocuklarında adet gecikmesi, aşırı tüylenme, erken yaşta ergenliğe girme, erkeklerde ise göğüs büyümesi tarzı belirtiler ilerleyen yıllarda kısırlık riskini artırabilir. Bu belirtileri gösteren çocuklar, doktora görünmeli. Aileler çocuklarını bu dönemde iyi şekilde gözlemeli. Ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek bazı problemler daha sonraki yıllarda kısırlığa yol açabilir."

Demirci, doktora başvuran ergenlik çağındaki gençlere hormon testleri ve diğer bazı testler uygulanacağını ve gelecekte bu kişilerin anne ve baba olmasını engelleyecek sorunlar tespit edilmesi halinde bunların erkenden teşhis edileceğini belirterek "Tedavi de böylelikle erken yaşta başlayacaktır" diye konuştu.

Çocuk sahibi olmak isteyenler dikkat!

İlerleyen yıllar Demirci, düzenli ilişkiye rağmen bir yılı aşkın süre çocuk sahibi olmayan çiftlerin doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Çocuk sahibi olmak isteyen 35 yaş üstündeki çiftlerin evliliklerinin 6. ayından sonra, 40 yaş üstü olan çiftlerin ise evliliklerinin 3. ayından sonra çocuk sahibi olmamaları halinde bir uzmana danışmasını öneren Demirci, şöyle konuştu:

"Kısırlık durumu kadın ya da erkekle ilgili değildir. Kısırlık riski her ikisi için de aynıdır. Kısırlık tedavisinde tıbben birçok yöntem kullanılıyor. Yumurtlama, aşılama, ameliyat ve tüp bebek bu yöntemlerden bazıları. Günümüzde tüp bebek tedavisi daha çok gündemde. Günümüzde tüp bebekte başarı oranı oldukça yüksektir. Kısırlık problemi olan hastalar genellikle bu yöntemi kullanarak çocuk sahibi olma şansını elde edebiliyor. Geç evlenen ya da belirli bir süre çocuğu olmayan çiftlerin, ’çocuğumuz olmayacak’ düşüncesiyle umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Çiftler, sabırla tedavi yöntemleri denemeli."

AA