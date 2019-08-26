Kışlık domates sosu nasıl yapılır? İşte püf noktası!

Sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında taze ürünlerden yapılan konserveler için hazırlıklar başladı. Evlerde yapılan kış hazırlıklarıyla hem ekonomik hem de lezzetli ve katkısız konserveler hazırlamak mümkün. Ev için yapılan kışlık yiyeceklerin başında ise domates konservesi geliyor. İnternette Kışlık domates sosu nasıl yapılır? Domates sosu nasıl hazırlanır? Domates sosunun püf noktaları nelerdir? soruları sıklıkla merak edilen konular arasında. İşte sağlıklı tüketim için kışlık domates sosu hazırlamanın ipuçları…

Kış hazırlıklarının başladığı şu günlerde birçok ev hanımını konserve telaşı sardı. Domatesler, biberler, kurutmalık yiyecekler ve reçeller… Birçok şehirde hazırlanan yöresel yiyecekler. Kışın en büyük kurtarıcısı hemen hemen tüm yemeklerde kullanılan domates sosu konserve hazırlıklarının da başında geliyor.

Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin satın alınmasından tüketime kadar tüm aşamalarda hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Alınan sebze ve meyvelerin taze olması ve küflü olmaması konserve yapımında ilk kuraldır. Gıdalar, kullanım öncesinde iyice yıkanmalıdır.

Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir. Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmeli. Bunun yanında kavanozların kapaklarının paslı olmamasına dikkat edilmelidir. Mümkünse konserve hazırlanırken yeni kapak alınmalı ve bu kapaklar kaynatılmalı.

Güvenli konserve yapımında uygulanacak işlemin sıcaklık derecesi ve uygulama süresi önemlidir. Isıtma süresi besinin asit miktarına bağlıdır. Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır.

KIŞLIK DOMATES SOSU NASIL HAZIRLANIR?

10 kilogram domates

2 yemek kaşığı tuz

10 yemek kaşığı sıvı yağ

Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edildikten sonra sos yapımına geçebilirsiniz.

Domatesleri güzelce yıkayın, tarımsal ilaçlardan arındırmak ve ilaçların suya geçmesini engellemek için bu işlem önemli. Domateslerin kabuklarının kolayca soyulması için büyükçe bir kapta kaynayan suya ihtiyacınız var. Domatesleri bu kaynayan suya atın. Domatesin kabuğunun kolayca soyulabilmesi için bir müddet bekleyin. Sıcak sudan aldığınız bir kısım domatesin kolayca kabuğunun soyulduğunu göreceksiniz. Kabuklarını soyduğunuz tüm domatesleri küp küp doğrayın. Sonrasında geniş bir kaba alınan doğranmış domatesler, yağı ve tuzu konularak 15-20 dakika kaynatılır. Sterilize edilen şişelere sıcak olarak konur ve hemen kapağı kapatılır. Tüm sosu bu şekilde kavanozlara doldurup, ters çevirdikten sonra üzerlerini de bir mutfak bezi ile örtüp sarın. Bu şekilde en az bir gün, soğuyup vakumlanana kadar bekletin ve kesinlikle hareket ettirmeyin. Çabuk soğuması için sakın üzerine soğuk su dökmeyin. Kavanoz kapaklarının tam olarak tuttuğunu, içeri doğru çökmüş olmasından anlayabilirsiniz.