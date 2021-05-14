Koca bir yürek ister evlat edinmek

BEBEK EVE GELİR, YORUMLAR BİTMEZ

Yeni doğan bir bebek evlat edinildiğinde bebeğin fiziksel özellikleri henüz belirginleşmemiştir. “Aman Tanrım, ne güzel bir çocuk!” denmeyebilir. Bebeğin sağlıksız geçen bir hamilelik sonucunda doğması, doğduktan hemen sonra olumsuz koşullarda (soğukta kalma, yetersiz beslenme, uyaran eksikliği, teke tek ilgi yoksunluğu v.b.) hayata devam etmeye çalışması yüksek bir olasılıktır. Peki, biyolojik ailelerde her hamilelik sağlıklı koşullar içinde mi geçer? Her bebek mutlaka istenen bebek mi olur? Bebeğin birçok değişik nedenle ihmal edildiği olmaz mı? Tabi ki olur. Oysaki evlat edinen ebeveyn/ ebeveynler çocuğu mutlaka çok ister. Yani aileye katılacak olan bu bebeğin istenmeyen bebek ya da kaza bebeği olma ihtimali yoktur.

AİLE OLMANIN TEK BİR YOLU YOK

İster evlat edinme yolu ile ister biyolojik çocuk sahibi olarak bir aile olalım, çocuğu büyüdüğü aile şekillendirir. Aile içinde olası tüm sıkıntılar her ikisinde de yaşanır, çocuk büyürken her yaş döneminde ailenin sınırları yeniden şekillenir. Sevgi bağı ile bağlandığımız insanları bir araya getirmek ve sevgi dolu ilişkiler yaşayabilmek aile olmak demektir.