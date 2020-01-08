Köpeklerle aynı yatakta yatılır mı?

Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği, köpeklerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlerin yaklaşık üçte birinde bulunabileceğini tahmin ediyor. Hem 2002 hem de 2015 yılında hastanede kalan hastalar üzerinde yapılan araştırmalarda yüzde 50'den fazlasının evlerinde evcil hayvanları olduğunu belirledi. Bu hastaların yarısından fazlası geceleri uyurken yatak odalarında evcil hayvanlara izin verdiklerini söyledi. Yüzde 40'tan fazlası evcil hayvanlarının daha iyi uyumasına yardımcı olduklarına inandıklarını söyledi. Sadece bir kısmı evcil hayvanlarının uyurken onları rahatsız ettiğini dile getirdi. Bu istatistikler, köpekler geceleri yatak odasında izin verildiğinde insan uykusunun etkilenip etkilenmediğini değerlendirmek için Mayo Clinic araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada ortaya çıktı.

Çalışmada 40 sağlıklı yetişkin ve köpeklerinin uyku düzenini incelendi. Hiçbirinde uyku bozukluğu yoktu ve yüzde 80'i kadındı. Tüm denekler evcil hayvanlarını geceleri yatak odasına girmesine izin verdi, ancak sadece bazıları köpeklerin yatakta yatmasına izin verdi. Yatak odasında başka bir hayvana izin verilmedi. Beş aylık çalışma boyunca hem köpekler hem de insanlar toplam yedi gece boyunca izlendi. Hareketlerini izlemek için hem köpeklere hem de insanlara ivmeölçerler takıldı. İnsanlara takılan ivmeölçer, hem hareketi hem de ışığı tespit edebiliyorlardı.

Araştırmacılar, sağlıklı, orta yaşlı kadınlar için, yatak odasında bir yetişkin köpek bulundurmanın uykularını aşırı derecede rahatsız edici olmadığının sonucuna vardı. Bununla birlikte, köpekle aynı yatağı paylaşırsa ,uyku verimliliği biraz düşebiliyor.

Uyku verimliliği nedir?

Amerika Georgia'daki FusionHealth'in kurucu ortağı ve baş tıbbi sorumlusu Dr. Jeffrey Durmer ile çalışma ve uykunun kendisi hakkında konuştu.

Uyku verimliliği söz konusu olduğunda, Durmer, “Biz aslında yatağa girdiğinizde, yatakta uyumak yerine yatakta ne kadar zaman geçirdiğinize bakarız. Dolayısıyla verimlilik sayısı, uykuda geçen sürenin, yataktaki toplam süreye basit bir oranıdır ” cevabını verdi.

Çalışmada, uyku etkinliği köpek büyüklüğüne, köpeğin odada mı yoksa yatakta mı olduğuna ve yatakta bir veya iki kişinin varlığına dayanıyordu.

Araştırmanın sonucu

Araştırma grubundaki kişiler, partneriyle uyuduğunda ve odada orta büyüklükte bir köpek varsa, uyku verimliliği en yüksek seviyesini gördü.

Araştırmadaki kişilerin partnerleri olmadığında ve yatakta küçük bir köpek varsa, uyku verimliliği düştü.

İnsanlardaki uyku verimliliğine yönelik olarak Durmer, “Yüzde 80'lik bir şey normal kabul edilse de, gerçekten aradığımız şey daha da yüksek orandaki uyku verimliliği. Onları 90'larda gerçekten iyi uyuyan insanlar olarak görmeyi umuyoruz. Bu derecelendirme kabul edilebilir uyku verimliliği olmasına rağmen, buna optimum demem' açıklamasını yaptı.

Kaynak: Healtline



