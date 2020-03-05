Koronavirüs turizmi vurdu: Paket turunuzu iptal edebilirsiniz

Çin’de başlayan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs nedeniyle maske fırsatçıları ile ilgili şikayetlerin yanı sıra turistik amaçlı yapılan paket turlar konusunda da mağduriyetlerin yaşandığı belirtiliyor. Son dönemlerde paket turlar ile ilgili şikayetler aldıklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konu ile ilgili gerekli soruşturmaları başlattıklarını söyledi.

Fiyat artışı yapan firmaya ceza

Ruhsar Pekcan, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde mücbir sebepler (önüne geçilmesi elde olmayan durum) nedeniyle tüketicinin paket turları iptal etme hakkı bulunmaktadır. Bunu da hem tüketicilerimize hem de ilgili tur operatörlerine bir kez daha hatırlatalım' dedi. Pekcan, son zamanlarda maskede fahiş fiyat artışı uygulayan 9 firmaya da toplam 943 bin lira para cezası kesildiğini söyledi.

Dış talebin artması üzerine önce iç talebi karşılayabilmek için maske, tulum, gözlük ve steril eldiveni gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı.

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