Dünya Koronavirüsten ilk ölüm

Koronavirüsten ilk ölüm

Dünya

Koronavirüsten ilk ölüm

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 62 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

17 Mart 2020, Salı 18:07 Son Güncelleme:
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Brezilya’da ülke basınındaki haberlere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü bölgelerden Sao Paulo eyaletinde 62 yaşındaki erkek hastanın yaşamını yitirdiği ve bunun ülkede Kovid-19’dan kaynaklanan ilk ölüm olduğu duyuruldu. Öte yandan ülkede 67 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğü ve vaka sayısının 301’e yükseldiği belirtildi. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde, yeni tip koronavirüs vaka sayısı, 182 bin 742 oldu.

AA

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