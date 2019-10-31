Merkez Bankası aldığı kararla birlikte mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan komisyon oranını yeniden değerlendirdi. Alınan karara göre komisyon oranı yüzde 1.60'ı aşamayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı komisyonlarına ilişkin düzenlemeye gitti.

Merkez Bankası "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ'nde yaptığı değişikliğe göre üye iş yerlerine uygulanan komisyon oranı yüzde 1.60'ı geçemeyecek.

Taksitlerde komisyon yüzde 0.89 artırıldı

Taksitli mal ve hizmet alımlarında ise azami komisyon oranı her taksit için azami yüzde 0.89 oranında artırılacak.

Merkez Bankası'nın kararı 1 Kasım 2019'da yürürlüğe girecek.