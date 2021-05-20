Ekonomi Kripto para borsası Binance'de işlemler normale döndü

Kripto para borsası Binance'de işlemler normale döndü

Ekonomi

Kripto para borsası Binance'de işlemler normale döndü

Kripto para borsası Binance, Ethereum ağı çekme işlemlerinin 1 saatlik bir aranın ardından tekrar normale döndüğünü duyurdu.

20 Mayıs 2021, Perşembe 01:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Binance Türkiye'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kripto para borsalarındaki ani oluşan hareketlilik ve bundan dolayı yaşanan ağ yoğunluğu sebebiyle Ethereum ağı çekme işlemlerimiz 1 saatlik bir aranın ardından tekrar normale dönmüştür. Yaşanan sorunun Binance'in ağlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını, volatilite kaynaklı yoğunluğun ağda sıkışmaya yol açtığını, sorunun kısa sürede düzeldiğini bildirmek isteriz. Borsamızda işlemlerimiz normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerlendirmenize sunarız."

AA

İlgili Haberler
Son dakika...Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldıBinance'e soruşturma açıldı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
60 yaşınızı dolduracaksınız
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Beyin göçü
Hakan Çelik
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kendin yap 1500 lira kar et
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Maddenin manası
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol ve doğal gaz müjdesi