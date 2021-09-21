Kripto para piyasasında düşüş sürüyor!

Kripto para birimleri iki gündür sert kayba yöneldi. SEC'in baskı kurması nedeniyle Coinbase'in kripto para kredi verme programını devreye almaması da satışları hızlandırdı. Kripto Para piyasası istikrarı yakalayamıyor. Hafif yükseliş sonrasında sert satışlarla karşılaşan kripto para piyasalarında 2 gündür düşüşler devam ediyor.

Coinbase'in kripto para kredi verme programını devreye almama kararı Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere tüm kripto paralara satış getirdi. Çinli Evergrande'nin iflası halinde finans piyasalarında yaşanabilecek gelişmeler de kripto paraları olumsuz etkiliyor.

Bitcoin 40 bin 263 dolara kadar geriledi. Saat 07:27 itibarıyla 42 bin 384 Dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum ise 2810 Dolar seviyesinden hafif yükseliş yakalamayı başardı. Saat 07:27 itibarıyla 2978 dolar seviyesinden alıcı buluyor.



