Kulüpler Birliği-MHK-TFF toplantısının yeri gizleniyor
Bugün Türk futbolu için kritik günlerden biri. Son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili TFF, MHK ve Kulüpler Birliği bir araya geldi. Köklü bir değişiklik kapıda olabilir ancak toplantı, basından gizleniyor.
07 Ekim 2021, Perşembe 15:54 Son Güncelleme:
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Hürriyet Spor Arena'nın haberinde toplantının Riva'da yapılacağı bildirilmişti ancak son anda yer değişti.
NTVSpor'daki habere göre ise ilk planlamaya göre saat 13:00’te Kulüpler Birliği Maslak Ofisi’nde yapılacak toplantının yeri değişti. Toplantının nerede yapılacağı bilgisi ise basın mensuplarına duyrulmadı.
Toplantıda Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkan vekili Servet Yardımcı ve MHK Başkanı Serdar Tatlı bir araya geldi.
Kulüpler, MHK’nın hakem atamaları ve yapısı ile ilgili şikayetlerini ve yapısal değişik isteklerini federasyona iletecek.