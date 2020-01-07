Lukas Podolski, Çaykur Rizespor'a transfer olacağı hakkında çıkan haberlere son noktayı koydu. Podolski, Türkiye'ye dönmüyor.

Japonya'da Vissel Kobe forması giyen Alman yıldız, sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.

Galatasaray'ı ve kendisiyle ilgili haberleri sıkı şekilde takip eden Podolski, Türkiye'yle ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

Hakkında çıkan Çaykur Rizespor iddialarını da cevaplayan 34 yaşındaki futbolcu, Türkçe olarak attığı tweet'inde şunları yazdı:

"Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay.. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz…"



