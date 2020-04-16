Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimiyle kentte tekstil üretimi gerçekleştiren 12 büyük fabrika maske üretmeye başladı. Gürkan, Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan tekstil fabrikalarını ziyaret edip çalışmalarından dolayı firma yöneticilerine teşekkür etti. Bu zorlu süreçte milletin ve devletin ihtiyaç duyduğu maske ve tulum ihtiyacını Malatya olarak karşılayacak güçte olduklarını belirten Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 Nisan tarihinde yapmış olduğumuz video konferans görüşmesinin ardından Valimiz ile Malatya'da faaliyet gösteren tekstil firmalarının yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonrasında Malatya'nın maske ve tulum üretimi noktasında bir merkez olması için yoğun bir çalışma içerisine girdik." ifadesini kullandı.

Kentte şu an 12 tekstil fabrikasında maske ürettiklerini aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Şu anda faaliyet gösteren firmalarımız normal kapasitede çalışarak üretim yapıyor. Talebin artmasıyla üretimlerini iki katına çıkarabilecek altyapıya sahipler. Büyükşehir Belediyesi olarak kumaş ve ham madde ihtiyacını karşılayarak şu anda 2 milyon olan maske üretimini 3 milyona çıkarmayı hedeflemekteyiz. Malatya'nın farkı, farkındalığı burada bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Türkiye'nin maske üretiminde lojistik üssü olduğunu gösterdi. Malatyalılar zor zamanlarda devletinin ve milletinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Malatyalı müteşebbislerle gurur duyuyoruz. Malatyalılar sorumluluklarının bilincinde hareket ederek ülkemiz ve dünyanın sağlığı için elini taşın altına koyarak üstün bir gayret ve çaba göstermekteler. Yapılan bu çalışmalar bizleri gururlandırdı, onurlandırdı. Malatyalı müteşebbislerimizle, hemşerilerimizle gurur duyuyorum."

Gürkan, fabrikalarda üretimin tamamen hijyen kuralları içerisinde yapıldığını dile getirerek, "Vatandaşlarımız şundan kesinlikle emin olsunlar ki üretimi yapılan maskeler 160 derece ısıyla dezenfekte edilerek steril hale getirilmekte. Tulum üretiminde kullanılan kumaş ise antibakteriyel bir kumaş olup su geçirmez ve mikropları kendiliğinden yok etme özelliğine sahiptir." dedi.

Malatya'nın tekstil üretimi noktasında merkez olabilecek bir il konumunda bulunduğunu anlatan Gürkan, kentte başlatılan çalışmanın ve üretimin kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydetti.

Başkan Gürkan'a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem de eşlik etti.

AA





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