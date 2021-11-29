Futbol Manchester United'ın yeni hocası Ralf Rangnick oldu

Manchester United'ın yeni hocası Ralf Rangnick oldu

Futbol

Manchester United'ın yeni hocası Ralf Rangnick oldu

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından görevi Alman hoca Ralf Rangnick'e emanet etti. Rangnick sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak.

29 Kasım 2021, Pazartesi 14:46 Son Güncelleme:
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Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan menajerlik koltuğunu doldurdu.

İngiliz devi bir süredir gündemindeki Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Alman teknik adam sezon bitimine dek Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıracak.

Sezon sonundan itibaren ise Ralf Rangnick, Manchester United'da iki yıl boyunca danışmanlık görevini yürütecek.


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