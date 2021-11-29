Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan menajerlik koltuğunu doldurdu.

İngiliz devi bir süredir gündemindeki Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Alman teknik adam sezon bitimine dek Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıracak.

Sezon sonundan itibaren ise Ralf Rangnick, Manchester United'da iki yıl boyunca danışmanlık görevini yürütecek.



