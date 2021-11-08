Türkiye Manisa'da 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Manisa'da 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Manisa'da 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 55 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin, öğle arasında kantinden aldıkları çiğ köfte, ayran ve çorbayı tükettikten sonra rahatsızlandıkları öne sürüldü.

08 Kasım 2021, Pazartesi 16:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul kantininden aldıkları çiğ köfteden yiyip, ayran ve çorbadan içtikten sonra rahatsızlanan 55 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Şehitler Mahallesi'ndeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında kantinden aldıkları çiğ köfte, ayran ve çorbayı tükettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula çok sayıda ambulans yönlendirildi. Zehirlenme belirtisi gösteren 55 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis soruşturma başlatırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere gıdalardan numune aldı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'den ABD pazarı için otobüs
Hakan Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Rauf Tamer
Daha ne olsun?
Rauf Tamer
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kabine Toplantısı başladı! Gözler Erdoğan'da! Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge...