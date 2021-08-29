Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray'da Marcao'ya kesilen para cezası belli oldu. Kerem Aktürkoğlu'na saha içerisinde saldıran Marcao, kadro dışı kalmıştı. Daha sonra TFF'den de 8 maç ceza alan Marcao, bir de para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Galatasaray, Brezilyalı stopere 90 bin euro ceza kesti. Yıllık maaşı 900 bin euro olan Marcao, yüzde 10'luk para cezasıyla tavan miktarda ceza yemiş oldu.



