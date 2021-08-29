Marcao'ya kesilebilecek en fazla para cezası kesildi
Galatasaray'da Marcao önce kadro dışı bırakılmış, ardından TFF'den 8 maç ceza gelmiş ve onanmıştı. İdari ve resmi cezanın ardından para cezası da geldi. Marcao'ya maaşının yüzde 10'u, yani kurallar gereği olabilecek maksimum oran kadar para cezası verildi.
29 Ağustos 2021, Pazar 10:16 Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray'da Marcao'ya kesilen para cezası belli oldu. Kerem Aktürkoğlu'na saha içerisinde saldıran Marcao, kadro dışı kalmıştı. Daha sonra TFF'den de 8 maç ceza alan Marcao, bir de para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Galatasaray, Brezilyalı stopere 90 bin euro ceza kesti. Yıllık maaşı 900 bin euro olan Marcao, yüzde 10'luk para cezasıyla tavan miktarda ceza yemiş oldu.
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