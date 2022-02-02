Tarafların sevgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Hamsik, futbol kariyerini Trabzonspor’da sonlandırmak isteyip istemediği sorusunu ise “Burada olmaktan mutluyum ve futbolun tadını çıkarıyorum” şeklinde yanıtladı.

Bir taraftarca 17 numaralı formayı giymesinin sebebi sorulan Hamsik, “17 numarayı tercih etmemin sebebi, doğum tarihim. 27.07.1987. hepsinin ortalarda bir 7 rakamı var, ben de bu yüzden 17’yi tercih ettim. Ama eğer sezon sonunda şampiyon olursak 61 sayısını da dövme yaptıracağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Bir taraftarın saç stilini sormasını ise Hamsik, “Bu benim stilim. Gençliğimden beri bu şekilde yapıyorum ve bu benim totemim gibi. Herkes Hamsik’i bu saç tarzıyla tanıyor. Futbol kariyerimi sonlandırdıktan sonra belki başka bir şey bulmam gerekebilir fakat şu an için ne olur bilemiyorum” diye cevapladı.