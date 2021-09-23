Market fiyatlarını düşürmek için yeni plan!

Tüketici Konseyi’nin tavsiye niteliğindeki kararları, bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşlara iletiliyor. Son toplantıda konuşulan beyaz eşyadan gıdaya, eğitimden sağlığa, enerjiden e-ticarete kadar pek çok alanla ilgili tavsiye kararlarından bazıları şöyle:

GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Tüketiciyi yanıltıcı, sağlık ve güvenliğini tehdit eden taklit ve tağşiş (hile) edilmiş gıda ürünlerinin piyasada yer alması önlenmeli.

Ambalajlı gıda ürünlerinde yanıltıcı tanıtımların önlenmesine yönelik yeni ambalajlama standartları getirilmeli.

Özel hastanelerin korona sürecinde test ve tedavi ücretlerini almalarından dolayı yaşanan mağduriyetler önlenmeli. Tüketicinin koronavirüs kaynaklı bulaş riskine karşı kargoları inceleyememeleri nedeniyle yaşanan mağduriyet giderilmeli.

EĞİTİMDE PARA İADESİ

Beyaz eşyalardaki enerji etiketleri değişen mevzuat hükümleri doğrultusunda güncellenmeli ve etiket denetimi yapılmalı.

Uzaktan eğitim döneminde eğitim kurumlarının maliyet üzerinden indirim yapması önerilmeli, servis ve yemek gibi verilemeyen hizmetlerin para iadesi yapılmalı.

Spor salonu, yüzme havuzu, güzellik salonu gibi alanların pandemi nedeniyle kapalı kaldığı dönemler, üyelik süresine eklenmeli.

ABONELİKTE CAYMA HAKKI

İnternet ve diğer iletişim aboneliklerinin iptali konusunda tüketicilerin yaşadığı sıkıntılar giderilmeli.

Cayma hakkı kullanıldığında ek maliyetler tüketiciye yüklenmemeli. GSM operatörleri, yüz yüze aboneliğin iptal edilebileceği birimler oluşturmalı.

YETERSİZ SERVİSE DENETİM

E-ticaret platformlarında satış yapan firmaların hukuki sorumluluklarının kapsamı genişletilmeli.

Yetkisiz servislerin denetimleri artmalı ve idari yaptırımlar daha etkin hale getirilmeli. Konut satışlarında yaşanan usulsüzlüklerden doğan mağduriyetler önlenmeli.

Düğün salonu gibi işletmelerden pandemide yeterli hizmetin alınamamasından dolayı mağduriyet giderilmeli.

Paket turlarda tüketicilerin istemedikleri hizmeti almaya zorlanmasının önüne geçilmeli.