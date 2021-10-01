AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Teklifle birlikte yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafa vergi muafiyeti getiriliyor.

Teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak. Teklif Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde vergi mükellefleriyle ilgili yaptığı açıklamada,

‘Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti olacak. Cirosu 240 bin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.’ demişti.

Düzenlemeyle berber, kuaför, terzi ve ayakkabı tamircisi gibi 1 milyona yakın küçük esnafın gelir vergisi kaldırılacak. Muafiyetten yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanlar yararlanacak.

Meslek lisesi öğrencilerini ara eleman olarak istihdam eden işverene teşvik verilecek. Öğrenci başına 760 lira olan desteğin tamamını devlet ödeyecek.

Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti bin 200 liraya yükseltilecek, bu da devlet tarafından karşılanacak. Teşviklerle, iş garantili öğrenci sayısının 160 binden 500 bine çıkarılması planlanıyor.

İnternetten üzerinden para kazananlar özellikle Youtuber'lar için de düzenleme getiriliyor. Bu kişiler yayınladıkları videolardan reklam alarak pazra kazanıyorlardı.

Vergi mükellefi haline geliyorlardı. Defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Defter tutma zorunluluğu da üzerlerinden kalkmış oluyor.

Yeni ekonomik paketle, çiftçilerin kullandığı mazot ve gübre desteğinden vergi kesintisi de kaldırılacak.

ZİNCİR MARKETLERE YENİ DÜZENLEME

AK Parti'de hazırlıkları süren bu çalışmaya göre, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidilecek.

Bürokratik işlemleri azaltmaya, mükellefleri rahatlatmaya yönelik bir teklif sunulacak.

Ekonomi reformları çerçevesinde bir başka önemli başlık AVM ve zincir marketlerle ilgili düzenleme olacak. Buna göre, alışveriş merkezlerinin açılması için yeni kriterler belirlenecek.

Zincir marketlerle ilgili düzenlemede özellikle küçük esnafı korumaya yönelik önlemler de alınacak. Marketlerin çalışma saatlerine ve ürün yelpazesine sınırlama getirilecek.

HAL YASASI BEKLENİYOR

Uzun zamandır beklenen hal yasasının da bu dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor. Düzenleme ile fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığın önüne geçilmesi planlanıyor.

Yeni yasama yılında, e-ticaret ve kooperatiflere yönelik yasal düzenlemelerin de peş peşe Meclis'e sunulması bekleniyor.