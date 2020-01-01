Menülerde mutlaka yazacak

Ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılması zorunlu olacak. Yeni yılla birlikte birçok konuda değişiklik yapıldı. Özellikle vergi ve harçlardaki değişim en önemli gündem maddesi oldu. Ancak dün gıdayla ilgili de çok önemli bir karar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulacağını bildirdi.

Şikayetler artıyor

Gıda alerjilerinin, çocuklarda yaygın olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinde görülebildiğine, bunun da kişilerde farklı şikayetlere yol açtığına dikkat çeken Pakdemirli, “Alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, menü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak” ifadesini kullandı. Pakdemirli, hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılmasının da zorunlu hale getirildiğine dikkat çekti.

Ne aldığını bilecek

Bakan Pakdemirli, böylece hazır ambalajlı bir gıdanın 100 gramında veya 100 mililitresinde ne kadar enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker ve tuzun yer aldığının bilineceğini anlattı. Pakdemirli, düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli gıda seçimine ve tüketmesine, obeziteyle mücadeleye ve halen Türkiye’de kişi başı günlük ortalama 12 gram olan tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

Hangileri olduğu belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemeye ilişkin teknik detaylara da yer verildi. Buna göre; yetişkinler için vitamin ve mineraller dışındaki enerji ve bazı besin öğelerinin uluslararası günlük ortalama alım değerleri, ‘enerji 2000 kilokalori, toplam yağ 70 gram, doymuş yağ 20 gram, karbonhidrat 260 gram, şekerler 90 gram ve tuz 6 gram’ olarak belirlendi.

Hardal, balık...

Alerjiye veya intoleransa (tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyonu) neden olan belirli madde ve ürünler ise ‘gluten içeren tahıllar, yumurta, hardal, kereviz, yerfıstığı, acı bakla, balık, soya fasulyesi, sert kabuklu meyveler, deniz kabukluları ve yumuşakçaları, susam tohumu, süt ve bunların ürünleri ile kükürt dioksit ve sülfitler’ olarak sıralandı.