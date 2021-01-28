Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan döviz ve enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan döviz ve enflasyon açıklaması

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan döviz ve enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, döviz ve enflasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2021, Perşembe 11:03 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları:

Kredi genişlemesinin etkisiyle salgın döneminde belirgin bir parasal genişleme gerçekleşti.

Net kredi kullanımının tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde artması, altın ithalatının hızla yükseldiği, turizm gelirlerinin azaldığı dönemde cari işlemler açığının yükselmesine neden olmuştur.

Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalacağına işaret etmektedir.

Enflasyon ekim enflasyon raporunda paylaştığımız tahmin bandının üzerinde gerçekleşmiştir, artışta temel mal ve gıda grupları belirleyici oldu.

Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 7,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 9,4)


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