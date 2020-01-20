Michelle Obama 2020 egzersiz müziği listesini yayınladı

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, insanları fiziksel aktivitelere teşvik etmeyi çok seviyor. Obama, pazar günü en sevdiği egzersiz şarkılarını yayınladı. Listesini Instagram hesabından paylaşan Obama, 'Yeni yılın hedeflerine ve kararlarına bağlı kalmak biraz daha zorlaştığı zamandayız. Biraz ilham vermek için 2020 #WorkoutPlaylist'imi hepinizle paylaşmak istiyorum. Bu şarkılar bana her zaman en zorlu antrenmanlarımı atlatmak için ekstra güç veriyor' dedi. Çalma listesi, rap ve R&B ile Jamaika ve Afrika müzik geleneklerini harmanlayan bir tür olan AfroWave gibi birçok müzik türü de dahil olmak üzere hızlı tempolu bir çalışma için uygun olacak parçaları barındırıyor.









Çalma listesi ayrıca Obama’nın uzun zamandır favori sanatçılarından biri olan Beyoncé'nin parçalarını içeriyor. Listede Beyoncé’nin solo şarkısı “Before I Let Go” ve The Carters ve Destiny’s Child adlı müzikal parçaları da var.

Beyoncé

Beyoncé çocukluk obezitesi ile savaşmak için fiziksel aktiviteyi ve sağlıklı beslenmeyi teşvik eden “Let's Move” kampanyasında Michelle Obama ile ortaklık yapmıştı.

Posta ekibinin seçtiği egzersiz parçalarından oluşan Spotify listesi;