Gaz ve şişkinlik yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sorun. Toplumumuzda yaklaşık her 4 kişiden birinde görülüyor ve gastroenteroloji poliklinik başvurularının önemli bir kısmını oluşturuyor. Hastalar, midede ya da karında gaz, geğirme, karında şişkinlik ve aşırı gaz çıkarma yakınması ile başvurmaktadırlar. Gaz ve şişkinlik tedavisi oldukça zordur, hastalar ilaçlara rağmen şikayetleri tekrarladığı için genellikle mutsuzdurlar. Peki, şişkinlik ve gaz neden olur? Midedeki gaz sorunu için doğal yöntemler neler? Midede gaz problemine ne iyi gelir? İşte şişkinlik ve gaz sorunu ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Şişkinlik ve gaz neden olur?

Sindirim Sistemi Hastalıkları: Karın ve mide şişkinliğinin en büyük nedenlerinden biri sindirim sistemi bozukluklarıdır. Çölyak, irritabl bağırsak sendromu, ülser, gastrit, dispepsi, kabızlık, mide ve bağırsak kanserleri, safra kesesi bozuklukları, mide fıtığı gibi hastalıklar bağırsak ve mide de gaz birikimine neden olarak şişkinlik oluşturur.

Ödem: Vücutta biriken fazla sıvı da şişkinliğe neden olabilir. Yüksek sodyum tüketimi, hareketsiz yaşam, yetersiz potasyum tüketimi ödeme neden olur ve bu da mide ve bağırsaklarda şişkinlik yaratabilir.

Sağlıksız Beslenme Alışkanlıkları: Yüksek karbonhidratlı besinlerin fazla tüketilmesi mide ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açabilir. Lif oranı düşük besinler bağırsakların daha az çalışmasına neden olabilir. Çok hızlı yemek yemek de aşırı hava yutulmasına yol açar ve bu durumda mide ve bağırsaklarda gaz oluşturabilir.

Besin Alerjileri: Bazı insanların mide ve bağırsak floraları bazı besinlere karşı hassasiyet gösterir. Süt, şeker, yumurta, soya, glüten, buğday ve mısır gibi gıdaları tükettiklerinde hazımsızlık ve buna bağlı olarak da şişkinlik gözlenebilir. Bunlara ek olarak kuru baklagiller, lahana, karnabahar, brokoli gibi gaz yapan yiyecekler de şişkinlik nedenleri arasındadır.

Stres: Sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri olan stres, yemek borusu, mide ve bağırsakların düzenli çalışmalarını engelleyebilir.

Şişkinlik ve gaz problemine ne iyi gelir?

Karın şişkinliği, midede oluşan gazların etkisi ile ortaya çıkar ve sıkışan gazlar mide duvarlarındaki sinir uçlarını uyararak mide ağrısına da yol açabilir.

Midede gaz oluşumunu engellemenin en etkili yollarından biri özellikle yemek sırasında yutulan havanın azaltılmasıdır. Bunu sağlayabilmek için yemeklerin yavaş yavaş yenmesi ve iyice çiğnenmesi önerilir. Ayrıca yemek yerken konuşmak hava yutmayı artıracağından dolayı yemek sırasında mümkün olduğunca konuşulmamalıdır.

Midedeki gaz sorunu için doğal yöntemler neler?

Midesinden şikayet edenler her zaman sarı leblebi tüketmelidir. Kantaronu ozon yağı ve tahin de gaz problemine iyi gelen yiyecekler arasında.

Mide ve bağırsak gazına taze zencefil de iyi gelir. 2 dilim taze zencefilin 5 dakika kaynatın. Her akşam akşam yemeklerinin ardından 2 saat sonra 1 su bardağı için.

Şişkinlik Çayı

Şişkinlik, hazımsızlık, gaz gibi şikayetlere karşı tarif:

Birer çay kaşığı rezene, anason, tane kişniş, tane kimyon ve meyan kökünü, birer tutam papatya ve tıbbi nane yaprağı ile karıştırarak yaklaşık 500 ml kaynar suda 5 dakika demledikten sonra tüketin.