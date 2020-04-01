Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı bu kampanyaya iş dünyasından da büyük destek geldi...

Kim, ne kadar bağışladı?

Ziraat Finans Grubu: Her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin TL bağışta bulunuyoruz.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: 5 milyon TL katkı sağlayacağız.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: 500 bin lirayla bağışa katılıyoruz.

TİM Başkanı İsmail Gülle: 61 ihracatçı birliğimizle 15 milyon TL destek veriyoruz.

Vakıf Katılım: Toplam 5 milyon TL’lik bağışta bulunuyoruz.

DEİK Başkanı Nail Olpak: 10 milyon TL destek veriyoruz.

TMSF: Şirket ve iştirakleri üzerinden 20 milyon lira katkı sunacağız.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Sektör olarak kampanyaya 10 milyon lira bağışlıyoruz. Kampanyaya katılan firmalar: TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK ve TEI-TUSAŞ Motor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. Kurul üyeleri de birer aylık maaşlarını bağışladılar.

Memur-Sen: 1 milyon lira, ‘Şimdi Vefa Zamanı’ kampanyasına da 1 milyon lira olmak üzere 2 milyon lira bağış yaptık.

ATO: 2 milyon lira destek vereceğiz.

CEO’lar da katıldı

İş Bankası: Sağlık Bakanlığı’nın bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon liralık kaynak ayırıyoruz. l

Sağlık Bakanlığı’nın bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon liralık kaynak ayırıyoruz. l Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı: Kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz. İşçi çıkarmayacağız hatta ek istihdam yaratacağız.

Kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz. İşçi çıkarmayacağız hatta ek istihdam yaratacağız. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Her bir çalışan adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla kampanyaya katılıyoruz. Ayrıca ben de bu ayki maaşımı bağışlıyorum.

Her bir çalışan adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla kampanyaya katılıyoruz. Ayrıca ben de bu ayki maaşımı bağışlıyorum. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB): 50 bin lira destek veriyoruz.

50 bin lira destek veriyoruz. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER): Kampanyaya 3 milyon lira bağışlıyoruz.

Kampanyaya 3 milyon lira bağışlıyoruz. İnegöl OSB: 150 bin TL destek oluyoruz.

Kit, aşı ve serum

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: Sağlık Bakanlığı’na corona virüs ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve corona virüs aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağışladık. Yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na bağışladık.

Sağlık Bakanlığı’na corona virüs ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve corona virüs aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağışladık. Yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na bağışladık. Aksa Jeneratör: Hastanelerin jeneratör arıza talepleri ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat ücretsiz servis hizmeti vermeye başladık.

Hastanelerin jeneratör arıza talepleri ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat ücretsiz servis hizmeti vermeye başladık. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ: Sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdik.

Sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdik. DeFacto: Sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere içlerinde beyaz t-shirt ve çorapların olduğu koli dağıtımına başladık.

Sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere içlerinde beyaz t-shirt ve çorapların olduğu koli dağıtımına başladık. LG: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na ateş ölçer, tansiyon cihazı, koruyucu tulum ve TV gibi ürünlerle bağışta bulunduk.

İstihdamı koruma sözü ücretsiz akaryakıt

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü: Bu zor günlerde atacağımız her türlü adımın ehemmiyetinin ve sorumluluğunun farkındayız. Devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanarak istihdamı koruyacağız.

Bu zor günlerde atacağımız her türlü adımın ehemmiyetinin ve sorumluluğunun farkındayız. Devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanarak istihdamı koruyacağız. BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy: Nisan ayı boyunca 1 milyon lira değerinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslara istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vereceğiz.

Nisan ayı boyunca 1 milyon lira değerinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslara istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vereceğiz. Shell & Turcas: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon lira değerinde akaryakıt desteği veriyoruz.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon lira değerinde akaryakıt desteği veriyoruz. Trendyol: Sağlık Bakanlığı’na 5 milyon lira değerinde malzeme ve ekipman bağışı yaptık. Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon lira ile katılıyoruz.

Siyasiler maaşlarıyla destek oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 aylık maaşını bağışladı.

İçişleri Bakanlığı bürokratları, valiler ve kaymakamlar en az birer maaş ile destek olacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, kampanyaya 5 maaşıyla katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 3 maaşını bağışladığını açıkladı.

İşte o hesap numaraları

T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745

IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi

IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi

IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi

IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi

IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

‘KORONA’ YAZIP ‘8119’a kısa mesaj olarak gönderenler de 10 TL bağışta bulunuyor.









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