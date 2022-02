Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu. 12 yıl boyunca Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'i çalıştıran, daha sonra 1 sene Rus ekibi Zenit ve 2 sene Türkiye Milli Takımı tecrübesi yaşayan Lucescu, son 2 sezondur ise Dinamo Kiev'i çalıştırıyor.

Luce, "Ukrayna'na tüm spor organizasyonları 30 günlüğüne askıya alındı. Korkak değilim ve Kiev'i terkedip Romanya'ya dönmeyeceğim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur. Bunun olabileceğini asla düşünmemiştim" dedi.

Rumen teknik adam, "2014'teki olayların başında Donetsk'teydim. Avrupa da bile olmayan tesislere sahiptik. Şu an ise her şey harap olmuş. Bunun kime ne faydası oldu şimdi, anlamıyorum. Bu saldırının anlamsız olduğunu düşünüyorum. Masum insanların, sivillerin, çocukların ölmesini istemiyorum. Sivil kayıpların olduğunu duyuyorum. Bir an önce saldırılar dursun ve ateşkes olsun. İnsanlar işine başına dönsün, çocuklar okuluna gitsin" diyerek savaşın vahametini ortaya koydu.

