EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 9 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 26 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Akaryakıt fiyatlarında Mayıs ayında eşel mobil sistemine geçilirken, zamların büyük bölümü özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanıyor.