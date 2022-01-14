Galatasaray Fernando Muslera'nın yokluğunda yeni kalecisini arıyor. Sezonun geri kalanında güvebileceği bir isme kaleyi emanet etmek isteyen Domenec Torrent, vatandaşı Sergio Rico'yu istedi.

Muslera dönse bile yaşından ötürü hemen form tutamayacağını düşünen Torrent, bu sezon Muslera'yı kullanmayı düşünmüyor.

Sezon başında Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki Rico, Fransız devi PSG’nin formasını giyiyor.

2020’de Sevilla’dan 5 milyon Euro bedelle alınan Rico, İspanya Milli Takımı’nda 1 defa görev yaptı. Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan PSG’de, Rico bu sezon ligde sadece 1 kez, Navas’ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi.