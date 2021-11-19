New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 4.699,43 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artışla 16.027,5 puana çıktı. Endeksler, özellikle Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin endişelerle açılışta karışık bir seyir izledi. Günlük vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Avusturya’da pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu. Avusturya’daki karantina önlemlerinin olası ekonomik etkileri küresel piyasalarda endişeye neden oldu.

AA