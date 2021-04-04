Neymar ve Tiago koridorda kavga etti

Fransa 1. Lig'de Lille, deplasmanda PSG'i 1-0 mağlup etti. PSG bu sonuçla liderliği Lille'e kaptırdı.

Müsabakada PSG'den Neymar, Lille'den ise Tiago kırmızı kart gördü. İki oyuncunun kırmızı kart sonrası koridorlarda da kavga ettiği ortaya çıktı.

İki futbolcu Neymar ve Tiago arasında maç sonu gerilim yaşandı. Neymar'ın alınan mağlubiyetten dolayı sinirli olduğu gözlendi.