Futbol Neymar ve Tiago koridorda kavga etti

Neymar ve Tiago koridorda kavga etti

Futbol

Neymar ve Tiago koridorda kavga etti

Lille ve PSG arasındaki şampiyonluk çekişmesinde dün akşam kozlar paylaşıldı. Lille, rakibini 1-0 yenerek yarışta büyük avantaj elde etti. PSG'de ise mağlubiyet, sinirleri oldukça bozdu. Oyundan atılan iki takımın oyuncuları Neymar ve Tiago'nun koridorda kavga ettiği öğrenildi.

04 Nisan 2021, Pazar 10:05 Son Güncelleme:
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Fransa 1. Lig'de Lille, deplasmanda PSG'i 1-0 mağlup etti. PSG bu sonuçla liderliği Lille'e kaptırdı.

Müsabakada PSG'den Neymar, Lille'den ise Tiago kırmızı kart gördü. İki oyuncunun kırmızı kart sonrası koridorlarda da kavga ettiği ortaya çıktı.

İki futbolcu Neymar ve Tiago arasında maç sonu gerilim yaşandı. Neymar'ın alınan mağlubiyetten dolayı sinirli olduğu gözlendi.

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