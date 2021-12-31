TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonundaki Süper Kupa mücadelesinin oynanması için yaptığı başvurunun kendilerine ulaştığını söyledi.

Hürriyet'e konuşan Özdemir, "Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur" dedi.

Beşiktaş da oynamak istiyor

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ ise onuyla ilgili "Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz" dedi.