Klasik makarna tariflerinden sıkılanlar için: Noodle tarifi
Makarnanın yokluğunu aratmayacak bir tarif arıyorsanız noodle tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için noodle tarifi arıyor ya da noodle nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Birbirinden farklı noodle tarifleri için "Noodle tarifi, noodle nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
09 Eylül 2020, Çarşamba 14:55 Son Güncelleme:
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Türkçeye çevrildiğinde Çin eriştesi anlamına gelen noodle tarifi birçok kişinin damak zevkine uyan bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için noodle tarifi arıyor ya da noodle nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Birbirinden farklı noodle tarifleri için "Noodle tarifi, noodle nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Noodle tarifi
Noodle malzemeleri
- 1 paket noodle
- 1 adet havuç
- 1 adet kapya biber
- 3 adet yeşil biber
- 1 kase brokoli
- 3 dal taze soğan
- 3 yemek kaşığı soya sosu
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Noodle’ı bol tuzlu suda haşlayıp, süzün. Havuç ve biberleri julyen doğrayın. Geniş bir tavada havuç ve biberleri soteleyin. Üzerine taze soğan ve brokolileri ilave edin. Üzerine baharatları ve soya sosunu ekleyip, ocaktan alın. Ardından noodle ile iyice karıştırın ve servis edin.
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