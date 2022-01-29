Milli arada lige verilen arayı Antalya’da değerlendiren Gaziantep FK’da, Kosova temsilcisi Gjilani ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde Başkan Yardımcısı Fikret Kileci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp için Antalya’ya geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Kileci, “Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek adına buradayız. Kendi bölgemizdeki kar yoğunluğunun da etkisi oldu. Kardan dolayı takımımızı Gaziantep’e götürmeyeceğiz ve hafta sonuna kadar kampımızı uzattık. İçinde bulunduğumuz şartlara rağmen iyi bir dönem geçti. Türkiye’de futbol önemli bir eşikten geçiyor. Biz de bir Anadolu kulübü olarak elimizdeki bütün şartları kullanarak kulübümüzü bir yerlere getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Pandemi döneminde Gaziantep FK’da birçok futbolcunun virüse yakalandığının hatırlatılması üzerine konuşan Fikret Kileci, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum, bu kulüpte ya da herhangi bir kulüpte sahaya kaç kişi çıkarsa çıksın görevini yapacaktır. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak ve arkalarında da 5-6 tane yedek oyuncumuz varsa, teknik anlamda problem yoktur demektir. Ama pandemide bütün dünyada problem yaşandı. Bizde 9-10 kişi korona yaşadı başka kulüplerde 13-14 kişi yaşadı. Burada herhangi bir kulübün, bu konuyla ilgili mazeret uydurmaması gerekiyor. Hepimizin içinde bulunduğu bir durum. Burada şartlara göre hareket etmemiz gerekiyor. Oyuncularımızı izole etmemiz gerekiyor. Genç arkadaşları biraz daha uyarmamız ve onların da kendilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sonuçta insanları baskı altına alamazsınız. Onlar da bireyler ve bir şekilde yaşayacaklar. Olabildiğince kendilerini koruyacaklar. Kamp süresince burada birçok kişi yok. Belli dönemlerde belli yönetici arkadaşlarımızla birlikte takıma destek olduğumuzu göstermek adına kendileriyle birlikte oluyoruz” açıklamasında bulundu.

İHA







