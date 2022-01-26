Futbol Okay Yokuşlu Getafe ile resmen anlaştı

Okay Yokuşlu Getafe ile resmen anlaştı

Futbol

Okay Yokuşlu Getafe ile resmen anlaştı

İspanya'da Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, bir diğer İspanyol takımı Getafe ile anlaştı. Yokuşlu'nun transferi kiralık olarak gerçekleşti.

26 Ocak 2022, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme:
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İspanya La Liga ekibi Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'dan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edidi.

Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal da forma giyiyor.

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