Okul fobisi

Değerlendirilme kaygısı: Okul, çocuklar için sürekli olarak bazı becerilerin değerlendirildiği bir ortamdır. Bu değerlendirilme durumu çocuklar üzerinde bir baskı yaratabilir. Özellikle okuma günleri, spor, resim gibi alanlarda performanslarının değerlendirildiği günlerde çocuklar yeterince başarılı olamadıklarını düşünürlerse okula gitmekten kaçınabilirler.

Ayrılık kaygısı: İlk defa ebeveynlerinden ve ev ortamından ayrılacak olan çocuklar bu durumda zorluk yaşayabilirler.

Akademik güçlükler: Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi çeşitli zorluklar çocuklar arasında yaygındır. Bu durumla ilgili zorluklar arttıkça okuldan kaçınmayı tercih edebilirler.

Akranlarla ilgili konular: Okul ortamı çocuklar için akademik becerilerinin yanında akranlarıyla etkileşim kurdukları alan sağlar. Akranlarla yaşanan zorbalık, çatışmalar ve sosyal izolasyon okuldan kaçınmaya sebep olabilir.

Travmatik olaylar: Boşanma, ebeveynlerden birinin kaybı gibi olaylar sonucu okula gitmek istemeyebilirler.

Okul değişimi: Yeni bir okula başlama çocukların uyum sürecinde zorlanmalarına neden olabilir. Bu durumda çocuklar okula gelmektense evde kalmayı tercih edebilirler.

Evde kalmanın daha eğlenceli gelmesi: Çocuklar için evde kalmak aileyle daha fazla zaman geçirmek ve kendileri için eğlenceli olan aktiviteleri yapmak anlamına gelmektedir. O yüzden okula gitmeyi istemeyebilirler.

OKUL FOBİSİ BELİRTİLERİ

Karın ağrısı. Bulantı ve kusma hissi. Nedensiz ağlama. Uyku düzeninde bozulma. İştahsızlık. Duygu durumunda değişimler.

AİLELER NE YAPMALI?

Sabırlı ve tutarlı olun. Okula gitmemesi nedeniyle eleştirmeyin. Korkularının nedenini anlamaya çalışın. Hemen okula adapte olmasını beklemeyin, çocuğunuza zaman tanıyın. Okulla ve öğretmenleriyle işbirliği kurun. m Olumsuz düşüncelerinizi çocuğunuzun yanında konuşmayın.