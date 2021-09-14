Okulda sağlıklı beslensin

Beslenme çantasına besin değeri düşük ama kalorisi ve şeker oranı yüksek besinler koymayın. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi besinler hem taşınması kolay hem de besleyici olduğu için iyi seçimlerdir. Yine ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler omega-3 içerikleriyle hafızayı güçlendirir, dikkati artırır. Beslenme çantasına 3 tam ceviz içi, 10-12 fındık veya 10-12 adet badem koyabilirsiniz. Lif bakımından zengin meyve ve sebzeler beslenme çantasında mutlaka yer almalı. Erik, armut, muz, elma, çeri domates, salatalık ve havuç gibi tüketilmesi kolay besinler çantaya eklenebilir. Son olarak çocukların beslenme çantalarında mutlaka su bulunmalı.

SEÇENEK 1: Peynirli tost Ayran Domates, salatalık, biber

SEÇENEK 2: Meyveli/ havuçlu kek Süt k 5-6 adet badem ya da fındık

SEÇENEK 3: 2-3 adet ev köftesi veya 1 kutu ton balığı 2 dilim tam buğday unu ekmeği Domates, biber Ayran

SEÇENEK 4: 2 dilim fırında kaşarlı yumurtalı ekmek Süt veya ayran

SEÇENEK 5: Simit Peynir Ayran

Çocukların menüleri 4 besin grubunu da içermeli: Et- tavuk-balık grubu, Sebze yemeği veya salata, Yoğurt veya ayran, Ekmek grubu (ekmek, pilav, makarna gibi). Eğer çocuk ara öğünde meyve yememişse yemeğin yanına meyve de ilave edilebilir.

MENÜ 1: Yayla çorbası Sebzeli Köfte Makarna İncirli muhallebi

MENÜ 2: Mercimek çorbası Fırında bezelyeli tavuk Bulgur pilavı Yoğurt

MENÜ 3: Şehriye çorbası Izgara balık ve fırın patates Salata Elma

MENÜ 4: Domates çorbası Et sote Pirinç pilavı Ayran

MENÜ 5: Ezogelin çorbası Kıymalı taze fasulye Cevizli erişte Armut