Çocukluk Okulda sağlıklı beslensin

Okulda sağlıklı beslensin

Çocukluk

Okulda sağlıklı beslensin

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin evde olduğu kadar okulda da devam etmesi için Dr. Diyetisyen Tuba Kayan Tapan önerilerde bulundu. Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

14 Eylül 2021, Salı 11:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beslenme çantasına besin değeri düşük ama kalorisi ve şeker oranı yüksek besinler koymayın. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi besinler hem taşınması kolay hem de besleyici olduğu için iyi seçimlerdir. Yine ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler omega-3 içerikleriyle hafızayı güçlendirir, dikkati artırır. Beslenme çantasına 3 tam ceviz içi, 10-12 fındık veya 10-12 adet badem koyabilirsiniz. Lif bakımından zengin meyve ve sebzeler beslenme çantasında mutlaka yer almalı. Erik, armut, muz, elma, çeri domates, salatalık ve havuç gibi tüketilmesi kolay besinler çantaya eklenebilir. Son olarak çocukların beslenme çantalarında mutlaka su bulunmalı.

SEÇENEK 1: Peynirli tost Ayran Domates, salatalık, biber 

SEÇENEK 2: Meyveli/ havuçlu kek Süt k 5-6 adet badem ya da fındık 

SEÇENEK 3: 2-3 adet ev köftesi veya 1 kutu ton balığı 2 dilim tam buğday unu ekmeği Domates, biber Ayran 

SEÇENEK 4: 2 dilim fırında kaşarlı yumurtalı ekmek Süt veya ayran

SEÇENEK 5: Simit Peynir Ayran

Çocukların menüleri 4 besin grubunu da içermeli: Et- tavuk-balık grubu, Sebze yemeği veya salata, Yoğurt veya ayran, Ekmek grubu (ekmek, pilav, makarna gibi). Eğer çocuk ara öğünde meyve yememişse yemeğin yanına meyve de ilave edilebilir.

MENÜ 1: Yayla çorbası Sebzeli Köfte Makarna İncirli muhallebi 

MENÜ 2: Mercimek çorbası Fırında bezelyeli tavuk Bulgur pilavı Yoğurt 

MENÜ 3: Şehriye çorbası Izgara balık ve fırın patates Salata Elma 

MENÜ 4: Domates çorbası Et sote Pirinç pilavı Ayran 

MENÜ 5: Ezogelin çorbası Kıymalı taze fasulye Cevizli erişte Armut

Yazarlarımızdan
Bircan Tavas
Atipik Otizm / Hafif Otizm nedir? Belirtileri nelerdir?
Bircan Tavas
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kafa Dağıtan Etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Filenin Sultanları bu sefer başaramadı
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuklarda okul fobisi nedenleri ve çözüm önerileri