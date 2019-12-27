Marcus Rashford, Manchester United'ın Newcastle United'ı 4-1 yendiği maçta takımının 3. golüne imza attı.

Bu sezonki 11. golünü atan Rashford, takımının gol yükünü çeken oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından yaptığı açıklamada 22 yaşındaki oyuncusunu övdü.

Rashford'un oyun tarzını Ronaldo'ya benzeten Solskjaer, "Rasford somut bir örnek. Kendisine çok iyi bakıyor. Spor salonunda çok vakit geçiriyor ve sıkı çalışıyor. İstediğiniz sıçramayı yapmak için gereken şey cesaret ve harekete geçmek. Hedefine adım adım yaklaşarak sonunda zirveye çıkan ve eskiden beraber oynadığım bir çocuğu hatırlıyorum da, Rashford'u onunla sık sık kıyaslıyoruz" diyerek Ronaldo'yu işaret etti.









22 yaşındaki Rashford, Manchester United altyapısında yetişti ve kariyeri boyunca sadece burada oynadı.

Şimdiye dek 209 maça çıkan Rashford, 69 gol attı ve 31 asist yaptı.